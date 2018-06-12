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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Karabörtlen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, 3 helikopter, 10 arazöz ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karabörtlen Muğla orman yangını Ula

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