Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Karabörtlen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, 3 helikopter, 10 arazöz ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediliyor.

