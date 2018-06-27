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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

Seydikemer ilçesinde çıkan, evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 34 hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü.

İzzettin Mahallesi Dereboğazı mevkisindeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bölgedeki evlere doğru ilerleyen alevlere havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı ve 80 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla orman yangını Seydikemer söndürme

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