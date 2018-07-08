Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan kül oldu.
Hisarönü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
Kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 29 araç ve 125 personelle müdahale edildiğini söyledi.
Çelik, yangında 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.
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