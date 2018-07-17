Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda arazözlerle de karadan müdahale ediliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
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