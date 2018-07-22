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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 22:39 | Son Güncelleme

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 5 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü.

Yusufça Mahallesi Balçık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 40 işçi ve bölge sakinleri müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında 5 hektar ormanlık, zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

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Muğla orman yangın

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