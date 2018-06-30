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Muğla'da orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

Marmaris ve Dalaman ilçelerindeki yangınlarda 2,5 hektarlık alan zarar gördü

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 2,5 hektarlık alan kül oldu.

Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli Mahallesi Kalbur Gediği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Dalaman ilçesine bağlı Dikmekavak Mahallesi Çaybaşı mevkisindeki yangın da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yangında toplam 2,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Dalaman Marmaris Muğla orman yangını

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