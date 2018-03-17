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Muğla'da "ot şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:17 | Son Güncelleme

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkal: - "Yanlış bitkiler toplanmasın ve tüketim metotlarına ilişkiler bilgi aktarmak istedik. Doğadaki otların sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak istiyoruz"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "tat, tanı, doğada bırak" sloganıyla ot şenliği düzenlendi.

Muğla Valiliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, Çamlık Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenliğe vatandaşlar ve kadın çiftçiler ilgi gösterdi.

Stantlarda yöreye ait otların tanıtımı ve satışı yapıldı, otlar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Kadınların tasarımını yaptığı kıyafetlerden oluşan defile, izleyenlerin beğenisini topladı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Erkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğadaki tüketim amacıyla toplanan gıdalarla ilgili eğitim çalışması başlattıklarını söyledi.

Projeye özellikle kadın çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Erkal, "Yanlış bitkiler toplanmasın ve tüketim metotlarına ilişkiler bilgi aktarmak istedik. Doğadaki otların sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak istiyoruz. Muğla doğa bitkileri açısından çok değerli ve önemli bir yere sahip. Kalabalıktan anladığımız kadarıyla yerinde bir proje oldu." diye konuştu.

Muğla'da 60 bin civarındaki çiftçiden 25 binini kadınların oluşturduğunu anlatan Erkal, kadınların üretimde yerini aldığını kaydetti.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kadın Çiftçi Çalışmaları Sorumlusu Selma Eres de otların doğada sürdürebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

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