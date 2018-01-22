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Muğla'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 10:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Muğla'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre; Bursa’dan Fethiye’ye sefer yapan Ekrem K. idaresindeki 48 FS 248 plakalı yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle virajı alamadı. Dağa çarpan otobüs yan devrildi.

Fethiye  Antalya karayolunun 19’uncu kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar Fethiye’deki hastanelere sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla OTOBÜS Son dakika Seydikemer

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