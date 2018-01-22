Muğla'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre; Bursa’dan Fethiye’ye sefer yapan Ekrem K. idaresindeki 48 FS 248 plakalı yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle virajı alamadı. Dağa çarpan otobüs yan devrildi.
Fethiye Antalya karayolunun 19’uncu kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar Fethiye’deki hastanelere sevk edildi.
İHA
Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle
Türkiye’nin Salzburg başkonsolosluğuna saldırı!
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı
Afrin operasyonunda kritik gelişme! MİT sahaya indi
Hatay sınırında son durum roketler evleri mahvetti
Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı
AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak
Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı
AK Partili Miroğlu'dan Afrin ve PKK çıkışı: Yeniden umut doğabilir
Skandal taciz! 'İç çamaşırlarını ve göğüslerini görebiliyordum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum