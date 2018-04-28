Muğla'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mevlüt Mert Karaca (20) idaresindeki 48 J 4667 plakalı otomobil, Taşlıca tepesi mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada, otomobildeki Şule Cankurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hafif yaralanan sürücü Karaca ile Hakan Arlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Cankurt'un cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum