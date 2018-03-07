Muğla'da otomobil denize düştü: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin denize düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Halil D. (21) idaresindeki 07 SM 927 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Tersane mevkisinde yaklaşık 5 metreden denize düştü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Halil D. ile yanında bulunan İlayda Belin (20) yaralandı. Olayın adından ters dönen otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Araçta sıkışan Belin'i ise itfaiye ekipleri kurtardı.
Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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