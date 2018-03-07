HABER

Muğla'da otomobil denize düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 02:44 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobil denize düştü: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin denize düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Halil D. (21) idaresindeki 07 SM 927 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Tersane mevkisinde yaklaşık 5 metreden denize düştü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Halil D. ile yanında bulunan İlayda Belin (20) yaralandı. Olayın adından ters dönen otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Araçta sıkışan Belin'i ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
4 parti ittifak kurduklarını açıkladı4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Olay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elinOlay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fethiye itfaiye kurtarma Muğla otomobilin denize düşmesi

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Firari eski savcı Zekeriya Öz 'Gencos' adıyla bu mesajları atmış!

Firari eski savcı Zekeriya Öz 'Gencos' adıyla bu mesajları atmış!

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.