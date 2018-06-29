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Muğla'da otomobil denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 20:02 | Son Güncelleme

Datça ilçesinde yaklaşık 20 metrelik uçurumdan denize düşen aracın sürücüsü yaralı olarak kurtuldu

Muğla'nın Datça ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

Marmaris'ten Datça'ya seyreden Mefkure Bayalı yönetimindeki 34 LGZ 07 plakalı araç, Emecik Mahallesi Aktur mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 20 metrelik uçurumdan denize düştü.

Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Datça denize düştü Muğla otomobil

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