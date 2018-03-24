Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Osman Kaya Bulvarı'nda, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 NY 2498 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, araçtaki Sefa Karademir olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Nagihan Bayındır ile Aybers Koray Arduç, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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