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Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kullandığı otomobil devrilen sürücü hayatını kaybetti.

Servet Yılmaz (53) idaresindeki 48 JS 678 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye karayolu Yakabağ mevkisinde şarampole devrildi.

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Servet Yılmaz Seydikemer trafik kazası

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