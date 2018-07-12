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Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Mücahit Yırtıcı idaresindeki 07 CRS 05 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Karabel mevkisinde karşı yönden gelen Harun Akbaş yönetimindeki 15 AK 5554 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Batuhan Ocak (7), İlyas Ocak ve Mehmet Kayacan yaralandı.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Yırtıcı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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5 yaralı Fethiye Kaza Muğla Seydikemer

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