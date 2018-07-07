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Muğla'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:20 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Tayfun A. idaresindeki 48 BM 200 plakalı otomobil, Konacık Beylikkırlar mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e (52) çarptı.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Gür'ün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürücü Tayfun A. gözaltına alındı.

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1 ölü bodrum Muğla trafik kazası yaya

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