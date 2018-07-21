Muğla'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Oruç Avcı idaresindeki 07 EZL 93 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye karayolu Demirler kavşağında Hasan Özteke yönetimindeki 03 PT 374 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Zeynep ve Barlas Özteke, Büşra, Hilmiye ve Hasan Oruç yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

