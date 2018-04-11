Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Oyunlarla Kültürümü Yaşatıyorum" projesi düzenlendi.
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında, Bodrum ilçesindeki farklı okullarda eğitim gören 200'e yakın öğrenci, eski oyunları yaşatmak için bir araya geldi.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki etkinlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencileri topaç çevirme, halat çekme ve çuval oyunu gibi eski oyunları oynamanın keyfini yaşadı.
Projenin Bodrum sorumlusu Arzu Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200-250 yıllık geçmişi olan oyunlarla öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını söyledi.
Bölgelere göre farklı isimlerle bilinen oyunların çok uzun zamandır olduğunu aktaran Gül, "Ancak kültürler arasında unutulmuş olduğu düşünüldü. Çocuklarımızın artık oyun oynamadığı düşünüldü. Proje, çocuklara hem oyunları hatırlatmak hem de kültürümüzü yaşatmak için başlatıldı." diye konuştu.
Oyunları başarıyla tamamlayan ve dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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