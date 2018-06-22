Muğla'da polis şüpheli kovalamacası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Eşen Cezaevi'nden izin alarak kiraladığı araçla yola çıkan Kadir Ş, Muğla-Aydın karayolunda uygulama yapan polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Çevre yolu istikametinde kaçmaya devam eden şüphelinin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, ilçenin giriş ve çıkışında güvenlik tedbiri aldı.

Bölge trafik kavşağında aracın durması için uyarı ateşi yapan bir polis memuru, kurşunun sekmesi sonucu karnından yaralandı.

Kaçmaya devam eden sürücü ile polis ekipleri arasında Kötekli Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, trafik ekiplerince durduruldu.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyeti olmadığı için polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından Fethiye'deki Eşen Cezaevi'ne teslim edileceği belirtildi.

112 Acil Servis ekibince Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

