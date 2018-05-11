Muğla'da rüşvet iddiası

Muğla'nın Seydikemer İlçe Mal Müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
İlçedeki bir esnaftan işlemi için hesap numarasına para yatırmasını istediği öne sürülen Seydikemer İlçe Mal Müdürü B.T, makamında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen B.T, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
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