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Muğla'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:34 | Son Güncelleme

Bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın yol açtığı su taşkınları sonucu bazı mahallelerde rögar kapakları yerinden oynadı.

Yoğun şekilde su birikintilerinin yaşandığı cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Şeyh Mahallesi, Akyol Mahallesi ve Marmaris Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki yollarda yoğun su birikintileri oluştu. Bölgede yol kenarında ve bodrum katlarında bulunan bazı iş yerlerini ise su bastı.

Menteşe Evleri Bölgesinde ise yola biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemedi. İlçede yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Menteşe Muğla sağanak yağış

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