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Muğla'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'da etkili olan sağanak, bazı evlerde su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri de sular altında kaldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da etkili olan sağanak, bazı evlerde su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Merkez Menteşe ilçesinde, öğle saatlerinde başlayıp, etkisini artıran şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Düğerek ve Kötekli mahallelerindeki bazı evlerin bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, evlerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Düğerek Mahallesi yolu üzerinde bulunan tarım arazileri, sular altında kalırken, 3 saat etkili olan yağış sona erdi.

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