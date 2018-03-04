Muğla'da sahte para operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı kişilerin piyasaya sahte para sürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi.
Operasyonla S.K. gözaltına alındı, şüphelinin evinde yapılan aramada 126 sahte 20 liralık banknot, renkli fotokopi makinesi, sahte para basımında kullanılan 355 kağıt ve sahte paralara güvenlik şeridi takma düzeneği ele geçirildi.
İkisi sahtecilik 3 suçtan arandığı öğrenilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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