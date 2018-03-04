HABER

Muğla'da sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:09 | Son Güncelleme

Muğla'da sahte para operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı kişilerin piyasaya sahte para sürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi.

Operasyonla S.K. gözaltına alındı, şüphelinin evinde yapılan aramada 126 sahte 20 liralık banknot, renkli fotokopi makinesi, sahte para basımında kullanılan 355 kağıt ve sahte paralara güvenlik şeridi takma düzeneği ele geçirildi.

İkisi sahtecilik 3 suçtan arandığı öğrenilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Datça Muğla operasyon sahte para tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Aliağalı çocukların mutlu günü

Aliağalı çocukların mutlu günü

Raşit Altun’un sergisi ilgi görüyor

Raşit Altun’un sergisi ilgi görüyor

Kaymakam Dundar’dan Şehit Çevik’in ailesine taziye ziyareti

Kaymakam Dundar’dan Şehit Çevik’in ailesine taziye ziyareti

Petrol kuyularını PKK/PYD’ye kaptıran DEAŞ silah ticaretine başladı

Petrol kuyularını PKK/PYD’ye kaptıran DEAŞ silah ticaretine başladı

Muşlu şehitlerin hatırası Arakan’da yaşatılıyor

Muşlu şehitlerin hatırası Arakan’da yaşatılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.