Muğla'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Muğla'da Kadir Gecesi nedeniyle Merkez Kurşunlu Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.
Kadir Gecesi nedeniyle teravih namazı sonrası Merkez Kurşunlu Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından açılarak sergilendi.
Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekmeye çalıştı.
İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, Sakal-ı Şerif’i Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açtıklarını söyledi.
Menteşe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi nedeniyle Kurşunlu Camis'nde Sakal-ı Şerif ziyaretinin yanı sıra Mevlid-i Şerif ve Kur'an okundu ve tespih namazı kılındı.
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