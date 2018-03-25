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Muğla'da şehit ailesine "şehadet beratı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir’in ailesine şehadet beratı verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir’in Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine şehadet beratı verildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Demir’in Gürleyk Mahallesi’nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Civelek, Demir’e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Ailenin acısını paylaştığını belirten Civelek, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Ziyarette Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Civelek, Tuğgeneral Sel ile şehadet beratını şehidin babası Enver ve annesi Zeynep Demir’e verdi.

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Afrin Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir Muğla şehadet beratı şehit

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