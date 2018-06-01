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Muğla'da şehit yakınları ve gaziler için iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 01:21 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu: - "2016 rakamlarına göre dünyada 8 milyar dolar israf söz konusu. Bu rakam bizim ülkemizde ise maalesef 214 milyar lira"

Muğla Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesince şehit yakınları ve gazilere yönelik ''İyilik Sofrası'' iftar programı düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı’nda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak ise şehitler için dua etti.

Koçak, ramazan ayının rahmet, bereket, mağfiret, barışma, kaynaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Ramazan ayı kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı bir aydır. Bu ayda kalplerimiz huzur dolar. Allah, bu güzel ayda ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin.'' ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ise Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazanda “İsraf olmasın” temasını benimsediğini kaydetti.

İsrafın toplumda oluşturduğu olumsuzluklara dikkat çekmek istediklerine dikkati çeken Muslu, "2016 rakamlarına göre dünyada 8 milyar dolar israf söz konusu. Bu rakam bizim ülkemizde ise maalesef 214 milyar lira. TÜİK verilerine göre israf her geçen yıl artıyor. Birey olarak israf konusunda daha dikkatli olmalıyız. Sadece yeme içme değil, zaman ve kaynak israfını da ülkemizde ve dünyada en aza indirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Vali Yardımcıları Kamil Köten ve Fethi Özdemir, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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