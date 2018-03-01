Muğla'da sele kapılan 2 kişinin kaybolması

Muğla'nın Milas ilçesinde, sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.
Sel sularına kapılan otomobildeki iki kişiyi bulmak için jandarma, sahil güvenlik, polis dalgıç timi, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalara bir helikopter de havadan destek verdi.
Arama çalışmaları sonucunda dere kenarında Belgin Gümüş'ün (53) cesedine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü Nuri Gümüş'ü (62) bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, otomobilde Gümüş çiftinin yanı sıra Yunus Beytekin (37) ve Ayla Beytekin (61) isimli iki kişinin de bulunduğu, bu kişilerin kendi çabalarıyla kurtuldukları öğrenildi.
- Olay
Ören Mahallesi Kocaçay Deresi mevkisinde Nuri Gümüş'ün kullandığı 48 AAV 98 plakalı otomobil, dere yatağında arızalanmıştı. Otomobilden inen Nuri ve eşi Belgin Gümüş, dereden yürüyerek geçmeye çalışırken, sel sularına kapılmıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine çifti kurtarmak için çalışma başlatılmıştı.
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