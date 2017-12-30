HABER

Muğla'da şiddetli yağış tarım arazilerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 01:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Fethiye'de etkili olan sağanak, sera ve tarım arazilerinde hasara yol açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda sera ve tarım arazisi sular altında kaldı.

İlçede dün akşam kuvvetini artıran yağış nedeniyle Karagedik Mahallesi'ndeki tarım arazileri, kabak ve domates seralarında su baskınları oldu.

Bazı vatandaşlar tıkanan su kanallarını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri ise iş makineleriyle su giderlerini açmak için çalışma başlattı.

Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanalların ucunun kapalı olduğunu, yetkililere başvurmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirten Canözü, "5 yıldır bu soruna çözüm bulunamadı. Bir vatandaşın tapulu yerine girilemediği için şiddetli yağışta mahallemizdeki çiftçimiz zarar görüyor." dedi.

Serasını su basan Bayram Çaldır da yılda yaklaşık 10 bin lira masraf ettikleri seralarında her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ifade etti. Çaldır, yaklaşık 30 bin lira zararı olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakini Feridun Alaylı ise su kanalları temizlenmediği için yağışta seralarının sular altında kaldığını anlattı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da olaylı gece! Önce kaza sonra çatışma

İstanbul'da olaylı gece! Önce kaza sonra çatışma

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İstanbul'da bomba paniği!

İstanbul'da bomba paniği!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.