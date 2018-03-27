Muğla'da sıkıştırılmış doğalgaz tüpü yüklü tır devrildi

Muğla'da CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) tüplü yüklü tır devrildi.

Emre Nemli idaresindeki 42 CVY 98 plakalı tır, Sakar rampasında ön lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, tırdaki 110 CNG tüpü yola savruldu.

Bazı tüplerin gaz sızdırmasından dolayı olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık üç saat tek yönlü trafiğe kapatılan Muğla-Köyceğiz karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolu, tüplerdeki iki ton gazın kontrollü olarak boşaltılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.