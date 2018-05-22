Muğla'da silahlı kavga

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kadını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emekli polis memuru Hakan E, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ferda Nur Koşar ve Feride Törün ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada Hakan E'nin silahla ateş etmesi üzerine Koşar ve Törün yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Gözaltına alınan Hakan E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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