Muğla'da sit alanındaki otel inşaatı yıkıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sit alanındaki otel inşaatı mahkeme kararının ardından belediye ekiplerince yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, Datça Belediyesince 2 kez mühürlenip 26 bin lira ceza uygulanmasına karşın inşaasına devam edildiği öne sürülen otelin, Datça Belediye Meclisinin kararıyla yıkılması ve yıkım masraflarının inşaat sahiplerinden tahsil edilmesi kararlaştırıldı.
Muğla 1'inci İdare Mahkemesi ise telafisi güç ve imkansız zararları önlemek amacıyla yürütmenin durdurulmasına karar vererek, belediyeden yapılan işlemlerin belge ve fotoğraflarını istedi.
Belediye ekiplerinden istenen evrakın bir ay içerisinde teslim edilmesinin ardından mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını kaldırarak yazıyı belediyeye tebliğ etti.
Karar üzerine belediye ekipleri jandarma nezaretinde kaçak yapıyı yıktı.
Kaçak yapıyla ilgili Datça Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla 1. İdare Mahkemesinin ileride telafisi güç ve imkansız zararları önlemek amacıyla yürütmenin durdurulması ve yapılan işlemlerin belge ve fotoğraflarının bir ay içerisinde kendilerine gönderilmesine karar verdiğini hatırlattı.
Mahkemenin kararı üzerine yıkım çalışmasının durdurulduğuna dikkati çeken Uçar, evrakların teslim edilmesinin ardından yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını ifade etti.
Uçar, kararın ardından yıkım işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, ilçede çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Makam odasında ilginç görüntü
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum