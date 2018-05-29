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Muğla'da sit alanındaki otel inşaatı yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

Muğla'da sit alanındaki otel inşaatı yıkıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sit alanındaki otel inşaatı mahkeme kararının ardından belediye ekiplerince yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça Belediyesince 2 kez mühürlenip 26 bin lira ceza uygulanmasına karşın inşaasına devam edildiği öne sürülen otelin, Datça Belediye Meclisinin kararıyla yıkılması ve yıkım masraflarının inşaat sahiplerinden tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Muğla 1'inci İdare Mahkemesi ise telafisi güç ve imkansız zararları önlemek amacıyla yürütmenin durdurulmasına karar vererek, belediyeden yapılan işlemlerin belge ve fotoğraflarını istedi.

Belediye ekiplerinden istenen evrakın bir ay içerisinde teslim edilmesinin ardından mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını kaldırarak yazıyı belediyeye tebliğ etti.

Karar üzerine belediye ekipleri jandarma nezaretinde kaçak yapıyı yıktı.

Kaçak yapıyla ilgili Datça Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla 1. İdare Mahkemesinin ileride telafisi güç ve imkansız zararları önlemek amacıyla yürütmenin durdurulması ve yapılan işlemlerin belge ve fotoğraflarının bir ay içerisinde kendilerine gönderilmesine karar verdiğini hatırlattı.

Mahkemenin kararı üzerine yıkım çalışmasının durdurulduğuna dikkati çeken Uçar, evrakların teslim edilmesinin ardından yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını ifade etti.

Uçar, kararın ardından yıkım işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, ilçede çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceklerini dile getirdi.

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Datça kaçak inşaat karar mahkeme Muğla sit alanı yıkım

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