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Muğla'da sit alanındaki otel inşaatı yıkımının durdurulmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 19:02 | Son Güncelleme

"Kıyılar halkındır, talan edilemez" sloganı atan grup, yapılan açıklamanın ardından bölgeden ayrıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde vatandaşlar, sit alanındaki otel inşaatının durdurulmasına tepki gösterdi.

Datça Belediyesince verilen kararlarla 2 kez mühürlenip 26 bin lira para cezası uygulanmasına karşın yapımına devam edildiği öne sürülen inşaatın, Datça Belediye Meclisi'nin kararıyla yıkılmasına ve yıkım masraflarının inşaat sahiplerinden tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Bu karşılık Muğla 1'inci İdare Mahkemesinin aldığı karar üzerine yıkım işlemi iptal edildi.

Karara tepki gösteren vatandaşlar, Sarıliman mevkisine giderek inşaat önünde eylem yaptı. Datça Kent Konseyi Kıyı Kullanımları Çalışma Grubu ve sivil toplum örgütü üyeleri, "Kıyılar halkındır, talan edilemez" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi Hayriye Balkan, kıyılar ve ayrılmaz parçası olan doğanın herkesin ortak malı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Datça Muğla sit alanı yıkım

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