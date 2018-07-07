Muğla'da taciz iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla darbedildikten sonra polise teslim edilen zanlı, tutuklandı.
Kumbahçe Mahallesi'nde M.Ç'nin (46), plajdaki soyunma kabininde taciz etmeye çalıştığı öne sürülen 12 yaşındaki erkek çocuk, durumu yakınlarına bildirdi.
Çevredekiler tarafından yakalandıktan sonra darbedilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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