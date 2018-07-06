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Muğla'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada ikişer dedektör ve aydınlatma aparatı, 7 sikke, toprak vazo ile metal obje ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milas Muğla operasyon tarihi eser

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