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Muğla'da tekne battığı ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Fethiye açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

MUĞLA/ANKARA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbot ve bir helikopter, ihbarın ardından bölgeye sevk edildi.

Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi.

Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!
Can Dündar hakkında kırmızı bülten!Can Dündar hakkında kırmızı bülten!
Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!
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Anahtar Kelimeler:
Muğla Sahil Güvenlik tekne

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