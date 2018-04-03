Muğla'da teknenin batması

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan tekneden suya atlayarak çıktıkları kayalıklardan kurtarılan 71 üniversite öğrencisi evlerine döndü.
Gemiler Koyu Af Kulesi mevkisinden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından gemiye alınan 8 mürettebat ile Sabancı Üniversitesinden 71 öğrencinin ifadeleri, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığında alındı.
Eşyaları tekneyle batan bazı öğrencilerin şikayetçi olduğu öğrenildi. Öğrenciler, işlemlerinin ardından ilçeden ayrıldı.
Teknenin yaklaşık 50 metre derine battığı öğrenildi. Şüpheli olarak 3 kişinin ifadesine başvurulduğu, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında dün, batan tekneden suya atlayarak çıktıkları kayalıklardan kurtarılan 71'i üniversite öğrencisi 8'i mürettebat 79 kişi limana getirilmişti.
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