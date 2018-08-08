Muğla'da telefonla dolandırıcılık iddiası

Muğla'da, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 2 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Menteşe ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan Muğla Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, FETÖ bahanesiyle 2 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı belirtilen şüpheliyi takibe aldı.

Çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntülerini izlendikten sonra eşkali belirlenen kişi, otobüs terminalinde gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, mağdurlardan alındığı belirlenen 240 bin lira değerinde çok miktarda ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.N.Y, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Zanlının üzerinde ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının ise sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

