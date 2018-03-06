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Muğla'da terör örgütü propagandası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Bodrum ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye bodrum Muğla PKK/KCK terör

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