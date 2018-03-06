Muğla'da terör örgütü propagandası

Bodrum ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla M.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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