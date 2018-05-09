Muğla'da toplu balık ölümleri

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir çayda yaşanan toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Dipsiz Çayı'nın renginin koyu olduğunu ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Yatağan Jandarma Komutanlığı, Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı, Muğla Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Yatağan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, büyük çoğunluğu sazandan oluşan ölü balıklardan ve sudan numune aldı.

İncelemelerini tamamlayan ekipler, konuyla ilgili işlem başlattı.

