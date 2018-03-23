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Muğla'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Muğla'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla kent merkezinde toz taşınımı nedeniyle gökyüzünün rengi değişti.

Menteşe ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun dün gece esen lodosla kente ulaştığını, etkili olan yağışın ardından etkisini kaybedeceğini belirtti.

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Gökyüzü Muğla toz taşınımı

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