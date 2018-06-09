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Muğla'da trafik kazaları: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Muğla'da trafik kazaları: 9 yaralı

Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerindeki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Menteşe ilçesinde, Turgut Dere yönetimindeki 48 RY 667 plakalı otomobil, Akçaova Mahallesi'nde, İsmet Paçalı idaresindeki 48 SP 560 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Yatağan-Muğla karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Milas ilçesinde de Erol Çetin idaresindeki 48 EP 380 plakalı otomobil, Bodrum-Milas karayolu Baharlı Mahallesi'nde karşı şeride geçerek Ömer Tutulmaz yönetimindeki 09 N 0049 plakalı kamyonet ve aynı şeritten gelen Namık Sarıtunç hakimiyetindeki 48 VL 540 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Çetin ile aynı araçta bulunan Ayşenur Çetin, Namık, Volkan ve Gül Cemile Sarıtunç yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Menteşe Milas Muğla trafik kazası

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