Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

Milas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırcağız Kavşağı'nda Tekin Yılmaz'ın kullandığı 34 BG 2957 plakalı otomobil, Menderes Çomak yönetimindeki 48 YV 111 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz ile araçta bulunan Ayşe, Ferdi ve Nisa Yılmaz yaralandı.

Yaralılar sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

