Muğla'da trafik kazası: 5 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Sevgi'nin kullandığı 48 NR 078 plakalı otomobil, Karabörtlen Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlara ve bir evin duvarına çarptı.

Kazada sürücü Sevgi ile otomobildeki Begüm Sevgi (3), Tura Tiriş (7), Berrak Selim Karataş (11) ve Beyzanur Karataş (6) yaralandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

