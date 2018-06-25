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Muğla'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:39 | Son Güncelleme

Muğla'da trafik kazası: 5 yaralı

Yatağan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Muğla-Aydın karayolu Bozarmut mevkisinde Ali Kırık idaresindeki 48 EY 670 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde ters istikamette ilerlerken, karşı yönden gelen Mustafa Şirin yönetimindeki 09 TR 567 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Erkan, Hakan ve Ayhan Güllü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Hakan Güllü ile Ali Kırık'ın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Aydın-Muğla karayolunun trafik akışı, yaklaşık 1 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.

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