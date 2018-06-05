HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:59 | Son Güncelleme

Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Özlem Ercedoğan'ın kullandığı 48 ABJ 62 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Dalaman karayolu D-Marin Kavşağı'nda Kazım Gürbüzdal'ın sürücüsü olduğu 48 RV 829 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Gürbüzdal'ın kullandığı otomobil savrularak yol kenarında bekleyen Seyithan Kurt'a çarptı. Kazada sürücüler, Seyithan Kurt, Halil Ercedoğan (4), Ümit Serçek ve Ali Çam yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dalaman ve Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.

Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

PARTNERAyrılık acısı 1 gün mü sürüyorAyrılık acısı 1 gün mü sürüyor
'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalımKamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Fethiye Muğla trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.