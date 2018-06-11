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Muğla'da traktör devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

Muğla'da traktör devrildi: 3 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yılmaz Uslu yönetimindeki 20 HN 579 plakalı traktör, Yenice Mahallesi Eğrelti mevkisinde tarlada devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Birgül Uslu ve torunu Alihan Demir yaralandı.

Birgül Uslu ve Alihan Demir yere savrulurken, traktörün altında kalan sürücü ise olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi AKS ekiplerince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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3 yaralı Menteşe Muğla Traktör Kazası

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