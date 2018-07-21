Muğla'da traktör devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Saffet Kabasakaloğlu'nun kullandığı 48 DJ 866 plakalı traktör, Sarnıç Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi.
Kazada, sürücü ile römorktaki Mehmet Yiğit, Samet, Hasret ve Zafer Kabasakaloğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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