Muğla'da turistin çantasını gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir turistin çantasını gasbeden 2 zanlı tutuklandı.
İlçe merkezinde İngiliz uyruklu bir turistin çantasının tornavida tehdidiyle gasbedildiği ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.
Bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, eşkalini belirlediği A.K. ile N.E.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Öte yandan çantanın gasbedilme anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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