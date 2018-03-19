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Muğla’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 kilo 400 gram skunk ile kimyasal uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Fethiye ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 kilo 400 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile kimyasal uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Muğla Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Mahallesi'nde ikamet eden B.Ç.K’nin, evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, 5 kilo 400 gram skunk ve kullananın halüsinasyon görmesine sebep olduğu için "sihirli mantar" olarak tabir edilen 5 adet mantar kurusu ile kimyasal uyuşturucu imalatında kullanılan 26 litre sıvı materyal, 800 gram kimyasal uyuşturucu madde imalatında kullanılan asit, 16 adet ağzı kapalı cam kavanoz içinde halusinojen uyuşturucu madde olan LSD yapımında kullanılan çavdar tohumu küfü, hassas terazi, toprak ölçüm cihazı, hava ölçüm cihazı, 2 aydınlatma cihazı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan tutuklandı.

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Fethiye Muğla uyuşturucu operasyonu

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