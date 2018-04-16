Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "sokak satıcıları"na yönelik çalışma başlattı.
Akyol Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda C.K, İ.Ç ve B.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada satışa hazır 400 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manchester'da bir araç kalabalığa daldı! Yaralılar var
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor
Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı
Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır
Haydarpaşa Garı'nda yangın!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum