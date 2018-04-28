Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Mehmet G'nin Mersin'den Bodrum'a uyuşturucu madde getirip satacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Aramada, aracın stepnesine gizlenmiş kilitli poşetler içerisinde 196 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli Mehmet G. ile otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, polisin takip ettiği otomobilin durdurulması ve şüphelilerin üst araması polis kamerasına yansıdı.
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